Румын до сих пор остается в Киеве и хочет поговорить с президентом клуба Игорем Суркисом, утверждает Meta-ratings.

Динамо предложило Луческу продлить контракт, – Цыганык

Есть две серьезные темы для обсуждения. Первая – продажа и покупка игроков в межсезонье. Вторая – повышение зарплат молодых украинских игроков, которые хорошо проявили себя в течение кампании 2020/21. Когда все вопросы будут решены, Луческу наконец поедет отдыхать в родную Румынию.

Напомним, Динамо забрало все трофеи на внутренней арене, а в Лиге Европы дошло до 1/8 финала.

Румунський Цезар та сльози Миколенка, або як "мужики" Скрипника потрапили під Динамо-машину