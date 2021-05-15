Луческу планирует встретиться с Суркисом для обсуждения трансферов и повышения зарплаты игрокам
13:19 - Читати українською
Главный тренер Динамо Мирча Луческу не спешит идти в отпуск.
Румын до сих пор остается в Киеве и хочет поговорить с президентом клуба Игорем Суркисом, утверждает Meta-ratings.
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Есть две серьезные темы для обсуждения. Первая – продажа и покупка игроков в межсезонье. Вторая – повышение зарплат молодых украинских игроков, которые хорошо проявили себя в течение кампании 2020/21. Когда все вопросы будут решены, Луческу наконец поедет отдыхать в родную Румынию.
Напомним, Динамо забрало все трофеи на внутренней арене, а в Лиге Европы дошло до 1/8 финала.
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