Руководство Динамо довольно успехами Мирчи Луческу у руля киевского клуба.

Динамо убеждает действующего наставника Мирчу Луческу продолжить сотрудничество еще на один сезон, сообщил журналист Игорь Цыганык в программе Цыганык Live.

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Нынешнее соглашение о сотрудничестве между киевлянами и румынским специалистом рассчитано до лета 2022-го, а "бело-синие" хотят оставить Луческу в Киеве до 2023 года.

Напомним, Мирча Луческу пришел в Динамо летом 2020-го, и уже в своем дебютном сезоне помог киевлянам завоевать "золото" УПЛ впервые за 5 лет.

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