"Все это было по плану. Луческу знал, что первую часть сезона проведет в Киеве без своей жены. И поэтому он жил на базе, чтобы быстрее познакомиться с командой.

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Я сегодня общался с Луческу. Он просил подтвердить, что никаких мыслей уходить из Динамо у него нет. Он планирует доиграть год как есть, а весной хочет перевезти жену в Киев. Никаких мыслей идти не, он планирует доработать контракт до конца. Это Луческу просил передать болельщикам в этой передаче", – сказал журналист в своей программе Цыганык Live.

Напомним, 75-летний Луческу летом возглавил киевский клуб, его контракт рассчитан до лета 2022-го.

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