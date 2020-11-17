"Луческу планує перевезти дружину до Києва після завершення сезону", – Циганик передав звернення тренера Динамо
Журналіст Ігор Циганик поспілкувався з Мірчею Луческу після чуток про відставку наставника Динамо.
"Все це було за планом. Луческу знав, що першу частину сезону проведе в Києві без своєї дружини. І тому він жив на базі, щоб швидше познайомитися з командою.
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Я сьогодні спілкувався з Луческу. Він просив підтвердити, що ніяких думок йти з Динамо у нього немає. Він планує дограти рік як є, а весною хоче перевезти дружину до Києва. Ніяких думок йти немає, він планує доопрацювати контракт до кінця. Це Луческу просив передати уболівальникам в цій передачі", – сказав журналіст у своїй програмі Циганик Live.
Нагадаємо, 75-річний Луческу влітку очолив київський клуб, його контракт розрахований до літа 2022-го.