"Все це було за планом. Луческу знав, що першу частину сезону проведе в Києві без своєї дружини. І тому він жив на базі, щоб швидше познайомитися з командою.

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Я сьогодні спілкувався з Луческу. Він просив підтвердити, що ніяких думок йти з Динамо у нього немає. Він планує дограти рік як є, а весною хоче перевезти дружину до Києва. Ніяких думок йти немає, він планує доопрацювати контракт до кінця. Це Луческу просив передати уболівальникам в цій передачі", – сказав журналіст у своїй програмі Циганик Live.

Нагадаємо, 75-річний Луческу влітку очолив київський клуб, його контракт розрахований до літа 2022-го.

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