"Вокруг известных футбольных личностей всегда много слухов. Многие СМИ пытаются на именах футболистов и тренеров повысить посещаемость сайта или тираж газеты, а самый простой путь – это придумать что-то невероятное, то есть то, чего нет и быть не может.

Луческу отреагировал на слухи об уходе из Динамо

Так же как и ситуация с моим якобы желанием покинуть Динамо из-за пандемии и жизни на базе. Вы представляете, сколько времени в своей карьере я прожил на базах различных футбольных клубов? Это очень большое количество дней, недель, месяцев и лет. Жизнь профессионала в большом футболе, этим меня и мою семью не удивить.

Все эти разговоры о моем желании уйти – выдумки и чушь. У меня большая мотивация, желание и амбиции работать в Динамо и побеждать с киевской командой. Все остальное – слухи и манипуляции. Тем более, меня не напугать кадровыми проблемами и нынешними трудностями. Во многих командах я прошел через ситуации, когда были травмы, дисквалификации и проблемы с составом, но правильные решения в таких ситуациях только подчеркивают тренерский уровень и опыт", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, 75-летний Луческу летом возглавил киевский клуб, его контракт рассчитан до лета 2022-го.

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