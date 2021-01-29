"В итоге все пошло хорошо – мы выиграли Суперкубок, а потом преодолели отбор в Лигу чемпионов. Осенью было трудно, потому что из-за коронавируса у нас вылетала группа опытных игроков. А мы, кроме чемпионата, играли еще с Ювентусом и Барселоной в Лиге чемпионов. Мы сразу понимали, что шансов обойти лидеров группы нет, и готовились к матчам с Ференцварошем. Задачу выполнили – вышли в плей-офф Лиги Европы, где теперь сыграем с очень сильным Брюгге.

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Не мне судить, есть ли разница между Динамо год назад и нынешним. Единственное, что могу сказать: достижение результата не было моей главной задачей, когда я пришел в клуб. Во-первых, нужно было построить команду. Во-вторых, поставить хороший футбол, который нравился бы зрителям. В-третьих, довести молодых игроков до достаточно высокого уровня, чтобы они спокойно могли играть в международных матчах. И только потом – результат.

Сразу достичь результата невозможно. Для этого нужна выстроенная команда, а для этого нужно время. Команда хорошо обучена, с хорошими отношениями внутри коллектива, с хорошей дисциплиной. Год назад Динамо уступило Шахтеру 23 очка в чемпионате. Это много. Из-за отсутствия соперничества страдает весь украинский футбол", – сказал Луческу в интервью Спорт-Экспресс.

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