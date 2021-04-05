Луческу отказывался возвращаться в сборную Румынии – Мистер хранил верность Шахтеру и соблазнился на работу в России
Наставник Динамо Мирча Луческу имел как минимум две возможности вернуться на тренерский мостик родной сборной.
Советник президента Федерации футбола Румынии Андрей Вочин вспомнил неудачные попытки пригласить Мистера.
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"Федерация дважды пыталась назначить Луческу, но он отказал. Первый – октябрь 2014 года, когда ушел Пицуркэ. Второй – май 2016 года, когда контракт Иорданеску закончился. Мне известно, что тогда возвращение Луческу точно обсуждалось", – цитирует Вочина Тelekomsport.
Добавим, что Мистер возглавлял сборную Румынии с 1981 по 1986 годы. В вышеупомянутых моментах он сконцентрировался на клубной работе. В 2014-м он остался с донецким Шахтером, который променял на питерский Зенит именно в мае 2016-го.
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