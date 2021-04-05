Радник президента Федерації футболу Румунії Андрей Вочін пригадав невдалі спроби запросити Містера.

Луческу став найкращим тренером 20-го туру УПЛ

"Федерація двічі намагалася призначити Луческу, але він відмовив. Перший – жовтень 2014-го, коли пішов Піцурке. Другий – травень 2016-го, коли контракт Йорданеску закінчився. Мені відомо, що тоді повернення Луческу точно обговорювалось", – цитує Вочіна Тelekomsport.

Додамо, що Містер очолював збірну Румунії з 1981-го по 1986 роки. У вищезгаданих моментах він концентрувався на клубній роботі. У 2014-му він залишився з донецьким Шахтарем, який проміняв на пітерський Зеніт саме у травні 2016-го.

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