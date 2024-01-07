Мирча Луческу все же получил дополнительное время для отдыха от тренерской работы.

Бешикташ официально подтвердил, что новым главным тренером стал 69-летний Фернанду Сантуш. Подробности контракта не уточняются.

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Турецкие СМИ несколько дней активно сватали на тренерский мостик "орлов" Мирчу Луческу, однако окончательный выбор оказался другим. Сантуш станет четвертым наставником Бешикташа в нынешнем сезоне. Победитель Евро-2016 оставался свободным после унизительного увольнения из сборной Польши в сентябре 2023-го.

Напомним, сейчас Бешикташ идет на шестой строчке чемпионата Турции. "Орлы" выбили Динамо из еврокубов, но затем сами провалили групповой этап Лиги конференций.

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