Левый защитник Динамо U-19 Константин Вичаренко поедет на первый испанский зимний сбор с основной командой киевлян, сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside.

Луческу подтвердил переход Миколенко в Эвертон

19-летний игрок получит возможность доказать, что способен заменить Виталия Миколенко, который должен перейти в Эвертон. Интересно, что Луческу в свое время уже привлекал Вивчаренко для работы с первой командой – вместе с Забарным. Илья тогда свой шанс не упустил, а Константин теперь попытается зарекомендовать себя во второй раз.

К слову, в текущем сезоне Вивчаренко провел 19 матчей и забил 4 гола в чемпионате U-19 и Юношеской Лиге УЕФА.

Напомним, среди кандидатов на замену Миколенко называют также Владислава Дубинчака, но пока неизвестно, планирует ли клуб зимой возвращать его из аренды в СК Днепр-1.

Миколенко в Евертоні: Динамо на шляху до втраченої величі, а гравець потрапляє у маховик з ризиком провалу