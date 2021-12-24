Лівий захисник Динамо U-19 Костянтин Вівчаренко поїде на перший іспанський зимовий збір з основною командою киян, повідомляє Telegram-канал Динамо Київ Inside.

Луческу підтвердив перехід Миколенка в Евертон

19-річний гравець отримає можливість довести, що здатний замінити Віталія Миколенка, який має перейти до Евертона. Цікаво, що Луческу свого часу вже залучав Вівчаренка до роботи з першою командою – разом з Забарним. Ілля тоді свій шанс не змарнував, а Костянтин тепер спробує зарекомендувати себе вдруге.

До слова, у поточному сезоні Вівчаренко провів 19 матчів та забив 4 голи у чемпіонаті U-19 та Юнацькій Лізі УЄФА.

Нагадаємо, серед кандидатів на заміну Миколенкові називають також Владислава Дубінчака, але поки невідомо, чи планує клуб взимку повертати його з оренди в СК Дніпро-1.

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