"По поводу Кадири, я отказался от него, потому что у меня был печальный опыт с Тарибо Уэстом в Интере (Луческу возглавлял миланский Интер с января по март 1999 года – прим.).

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Когда игроки из Африки играют на позиции центрального защитника, у них отсутствует соответствующая позиционная координация. В большей степени, не у всех, конечно, но большинство допускает большое количество ошибок, что потом влияет на результат", – отметил Луческу в интервью Цыганык Live.

Напомним, Кадири присоединился к "бело-синим" летом 2019-го и с тех пор провел лишь 16 матчей за основу Динамо (без результативных действий). Первую часть текущего сезона 25-летний ганец проводил в тульском Арсенале, после чего вернулся в Киев и не попал в заявку на второй круг УПЛ.

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