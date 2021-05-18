"Мне понравилась идея с Динамо. Сначала я думал, что буду консультантом и буду что-то подсказывать. Но потом, когда приехал домой к братьям Суркисам, их прекрасный отец убедил меня возглавить команду.

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Он говорил, что такого переживания, как в последнем туре с Колосом (в сезоне 2019/20 – прим.), когда решалась судьба второго места, у него еще не было. К счастью, в параллельном матче Десна сыграла вничью с Зарей, и Динамо финишировало на втором месте. Он говорил, что ему сто лет и он больше не хочет таких эмоций.

Отец Суркисов удивил меня своей жизнерадостностью и тем, как относился к футболу, команде и игрокам. Это было что-то удивительное. Так я попал в Динамо и подписал контракт с клубом", – рассказал Луческу в интервью Football Hub.

Напомним, Мирча возглавил Динамо прошлым летом и уже в первом сезоне выиграл УПЛ, Кубок и Суперкубок Украины.

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