Бешикташ продолжает хаотические решения в руководстве и на тренерском мостике.

Турецкий гранд официально объявил о назначении Ризы Чалимбая новым главным тренером.

"Я не хочу оставлять Украину врагом": Луческу заговорил о своем скандальном интервью российским СМИ

Бешикташ начинал сезон с Шенолом Гюнешем, которого уволили из-за слабых результатов. Команду подхватил Бурак Йылмаз, но ужас продолжался – 4 поражения в 6 матчах, вылет из Лиги конференций. Чалимбай также вряд ли задержится на тренерском мостике "черных орлов". Его назначили до президентских выборов, которые состоятся 3 декабря. Поисками постоянного тренера будет заниматься новое руководство.

Напомним, что в Бешикташ сватали и Мирчу Луческу, недавно покинувшего киевское Динамо.

Лига конференций: Виктория вышла в плей-офф, очередной провал Бешикташа, Тайсон забил за ПАОК