Бешикташ продовжує хаотичні рішення у керівництві і на тренерському містку.

Турецький гранд офіційно оголосив про призначення Різи Чалимбая новим головним тренером.

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Бешикташ розпочинав сезон з Шенолом Гюнешем, якого звільнили через слабкі результати. Команду підхопив Бурак Їлмаз, але жахіття тривало – 4 поразки у 6 матчах, виліт з Ліги конференцій. Чалимбай також навряд затримається на тренерському містку "чорних орлів". Його призначили до президентських виборів, які відбудуться 3 грудня. Пошуками постійного тренера займатиметься нове керівництво.

Нагадаємо, що у Бешикташ сватали Мірчу Луческу, який нещодавно покинув київське Динамо.

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