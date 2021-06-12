Беседин признался, какой совет получил от Луческу перед поездкой на Евро-2020
Форвард Динамо и сборной Украины Артем Беседин заверил, что прислушивается к словам румынского наставника "бело-синих" Мирчи Луческу.
"Давал ли Мирча Луческу мне какие-то наставления? Он постоянно подсказывает. Говорит, чтобы мы использовали свои сильные качества, и я считаю, что это правильно.
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Мирча говорит очень мудрые вещи, поэтому его внимательно слушают. Перед Евро он также давал наставления. В частности, чтобы мы выкладывались на 100 процентов", – цитирует Беседина официальный сайт УАФ.
Напомним, первый поединок на чемпионате Европы украинцы проведут в воскресенье, 13 июня, против сборной Нидерландов. Начало встречи в 22:00.
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