Форвард Динамо и сборной Украины Артем Беседин заверил, что прислушивается к словам румынского наставника "бело-синих" Мирчи Луческу.

"Давал ли Мирча Луческу мне какие-то наставления? Он постоянно подсказывает. Говорит, чтобы мы использовали свои сильные качества, и я считаю, что это правильно.

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Мирча говорит очень мудрые вещи, поэтому его внимательно слушают. Перед Евро он также давал наставления. В частности, чтобы мы выкладывались на 100 процентов", – цитирует Беседина официальный сайт УАФ.

Напомним, первый поединок на чемпионате Европы украинцы проведут в воскресенье, 13 июня, против сборной Нидерландов. Начало встречи в 22:00.

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