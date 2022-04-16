У главного тренера Динамо Мирча Луческу есть свой вариант, почему не состоялся благотворительный матч против Стяуа.

Киевляне решили не проводить встречу с румынским клубом после того, как его владелец Джордже Бекали назвал полк "Азов" нацистским. "Бело-синие" осудили такие высказывания функционера.

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Но Мирча Луческу в комментарии Digisport сообщил, что товарищеский поединок со Стяуа не могли провести, ведь в Бухаресте не нашли доступного стадиона для этого.

Вместо поединка со Стяуа киевляне на 20 апреля запланировали встречу с ЧФР Клуж. Также у команды Луческу будут благотворительные противостояния с дортмундской Боруссией и загребским Динамо.