"У меня было предложение от президента, который тогда был в Федерации футбола Украины, возглавить сборную в 2012 году, но мне пришлось отказаться. Ахеметов сказал мне тогда, что у нас должна быть одна цель.

Шахтер мог подписать Неймара – трансфер сорвался из-за Ахметова

Я не могу сказать, что он повлиял, но я чувствовал, что должен остаться. У меня была молодая команда, мы только что приобрели нескольких бразильцев, которым требовалась мое присутствие", – рассказал Луческу в шоу Digi Sport Special.

Добавим, что специалист возглавлял Шахтер с 2004 по 2016 годы, а в 2020 году стал главным тренером Динамо. С киевлянами Луческу уже выиграл Супекубок, Кубок и чемпионат Украины.

"Маліновського зустрічали двічі": Аталанта запросила ще одного українця – він готовий забивати за нашу збірну