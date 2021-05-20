Луческу мог возглавить сборную Украины перед Евро-2012 – специалист объяснил, почему отказался от предложения
Главный тренер Динамо Мирча Луческу признался, что мог стать наставником сборной Украины перед домашним чемпионатом Европы.
"У меня было предложение от президента, который тогда был в Федерации футбола Украины, возглавить сборную в 2012 году, но мне пришлось отказаться. Ахеметов сказал мне тогда, что у нас должна быть одна цель.
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Я не могу сказать, что он повлиял, но я чувствовал, что должен остаться. У меня была молодая команда, мы только что приобрели нескольких бразильцев, которым требовалась мое присутствие", – рассказал Луческу в шоу Digi Sport Special.
Добавим, что специалист возглавлял Шахтер с 2004 по 2016 годы, а в 2020 году стал главным тренером Динамо. С киевлянами Луческу уже выиграл Супекубок, Кубок и чемпионат Украины.
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