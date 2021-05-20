"Мы были готовы подписать Неймара в Шахтер, но президента клуба Рината Ахметова попросили заплатить 15 млн евро. Он сказал, что не хочет платить так много за одного игрока", – приводит слова Луческу журналист Эммануэль Роша в своем твиттере.

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Интересно, что румын не указал, когда именно "горняки" имели возможность подписать бразильскую звезду. Добавим, что Неймар в 2013 году перебрался из Сантоса в Барселону почти за 90 млн евро, а в 2017 году стал самым дорогим игроком в истории, перейдя в ПСЖ за 222 млн евро.

В нынешнем сезоне бразилец провел в составе парижан 30 матчей, записав в свой актив 17 голов и 11 ассистов.

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