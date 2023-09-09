– Привлекали ли вас лично к тренировкам первой команды?

– Тренировался с первой командой я всего две недели. Это было накануне кубковых матчей с Тернополем и Ворсклой в сезоне 2015/16. На эти поединки я попадал в заявку. Однако не думаю, что на меня рассчитывали, как на игрока основы.

– Насколько тяжело вам было в тренировочном процессе первой команды?

– Интенсивность была гораздо выше. Всё очень быстро. Однако там ты реально чувствуешь, что растешь. На каждой тренировке доказываешь себе и тренерскому штабу, что ты достоин играть в основе.

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Я сейчас очень рад за молодых украинских игроков Шахтера, которые смогли выстрелить, хоть и во время войны. Никто не думал, что Шахтер станет чемпионом в прошлом сезоне.

Помню, я общался со своим земляком Андреем Ханасом, который помогал Игору Йовичевичу в Шахтере, и он говорил: "Я не знаю, что будет, но точно будет тяжело". Однако "горняки" доказали, что, несмотря на все сложности, готовы держать планку.

– Дедовщина тогда была в команде?

– Нет, на тренировках такого не было. Может, Мирча Луческу иногда мог крикнуть. Просили молодых, чтобы играли просто и не придумывали никаких пяток и прочее. Старшие украинцы только поддерживали, потому что они когда-то были на нашем месте и прошли этот путь.

– Кто из легионеров наибольшее впечатление произвел?

– Алекс Тейшейра, Дуглас Коста, Фернандинью… Это очень хорошие футболисты. К украинским молодым игрокам они относились хорошо. На тренировках всегда были с улыбкой. Конечно, им уделяли внимание в клубе больше, чем украинским игрокам, но они все это точно компенсировали.

– Кто на самых крутых машинах тогда ездил в Шахтере?

– Виллиан на Lamborghini приезжал на тренировку, Дарио Срна – на Bentley. Для молодых игроков это был космос, – признался Шишка в интервью Українському футболу.

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