Мірча Луческу, Роберто Де Дзербі, Ігор Йовічевіч, Ярослав Вишняк та Віктор Скрипник претендують на нагороду найкращому наставнику чемпіонату України в період з листопада по грудень, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Ідеальні показники мають лише двоє з них – Шахтар Де Дзербі та СК Дніпро-1 Йовічевіча виграли усі свої поєдинки за цей час. Луческу та Скрипник також мають схожі показники – по 3 перемоги у 5 матчах (та ще по 1 нічиїй та 1 поразці).

Непогані показники і в головного тренера Колоса Ярослава Вишняка, команда якого у 6 матчах здобула 4 перемоги. Проголосувати за свого фаворита можна за посиланням.

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