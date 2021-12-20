Луческу, Де Дзербі та ще 3 наставники претендують на звання найкращого тренера УПЛ у листопаді та грудні
Українська Прем'єр-ліга назвала кандидатів на звання найкращого тренера чемпіонату за останні два місяці.
Мірча Луческу, Роберто Де Дзербі, Ігор Йовічевіч, Ярослав Вишняк та Віктор Скрипник претендують на нагороду найкращому наставнику чемпіонату України в період з листопада по грудень, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
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Ідеальні показники мають лише двоє з них – Шахтар Де Дзербі та СК Дніпро-1 Йовічевіча виграли усі свої поєдинки за цей час. Луческу та Скрипник також мають схожі показники – по 3 перемоги у 5 матчах (та ще по 1 нічиїй та 1 поразці).
Непогані показники і в головного тренера Колоса Ярослава Вишняка, команда якого у 6 матчах здобула 4 перемоги. Проголосувати за свого фаворита можна за посиланням.
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