Уже завтра, 31 января, начнется второй тренировочный сбор Динамо, который продлится до 10 февраля. На турецкой земле за этот период действующие чемпионы Украины планируют провести семь спаррингов.

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Мирча Луческу решил дать шанс двум футболистам из Динамо U-19. Речь идет о голкипере Илларионе Тугае и полузащитнике Александре Яцыке. Об этом сообщили комментаторы матча молодежки киевлян против сборной Ирака U-20 (3:0) на официальной странице клуба в YouTube.

Напомним, что второй сбор пропустит голкипер Динамо Руслан Нещерет, получивший травму головы. Очевидно, его и заменит Тугай. В то же время, Самба Диалло вызов не получил. Болельщики киевлян давно хотят видеть юную звездочку с первой командой, но тренерский штаб пока игнорирует сенегальца.

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