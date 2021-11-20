Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу оценил старт команды в матче 15-го тура УПЛ с Черноморцем после возвращения игроков из своих сборных.

"Трое сборников не играли с Черноморцем. Но когда мы собрались после паузы, я поздравил футболистов из сборной Украины с достигнутым результатом и пожелал удачи в дальнейшем..

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Команда сделала это с помощью игроков Динамо, ведь наших представителей в сборной было много.

У них три месяца на подготовку к стыковым матчам. Я хочу, чтобы мои игроки отправлялись в сборные в хорошем состоянии, чтобы приносить пользу национальным командам, и в таком же состоянии возвращались", – сказал Луческу на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, сборная Украины завоевала шанс побороться за поездку на чемпионат мира в Катар в матчах плей-офф. Соперник "сине-желтых" определится после жеребьевки, которая состоится 26 ноября.

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