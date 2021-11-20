Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу оцінив старт команди у матчі 15-го туру УПЛ з Чорноморцем після повернення гравців зі своїх збірних.

"Троє збірників не грали з Чорноморцем. Але коли ми зібралися після паузи, я привітав футболістів зі збірної України з досягнутим результатом і побажав подальшого успіху.

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Команда зробила це за допомогою гравців Динамо, адже наших представників у збірній було багато.

Вони мають три місяці на підготовку до стикових матчів. Я хочу, щоб мої гравці вирушали до збірних у хорошому стані, щоб приносити користь національним командам, і в такому ж стані поверталися", – сказал Луческу на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, збірна України завоювала шанс поборотися за поїдзку на чемпіонат світу в Катар у матчах плей-офф. Суперник "синьо-жовтих" визначиться після жеребкування, яке відбудеться 26 листопада.

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