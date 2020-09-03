Гасло "Слава Україні" знову на футболках збірної – як готують форму для команди Шевченка на матч проти Швейцарії
Команда Андрія Шевченка готується до поєдинку Ліги націй проти збірної Швейцарії. Як друкують ігрову форму для гравців "синьо-жовтих" – в ексклюзивному відео від УАФ,
У відеоролику демонструють процес виготовлення форми з номером 17, під яким зазвичай грає Олександр Зінченко. Як стало відомо, на матч проти Швейцарії збірна України вийде у жовтому комплекті.
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Крім того, футболку прикрашатиме гасло "Слава Україні!", якого не було під час офіційного представлення форми від Joma – технічного спонсора національної команди.
Нагадаємо, матч Україна – Швейцарія розпочнеться сьогодні, 3 вересня, о 21:45. Гра пройде на Арені Львів за порожніх трибун.