Ловрен: Модрич снова доказал, что он один из лучших

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен остался доволен игрой команды в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Дании.

"Это был очень сложный матч. Мы очень быстро пропустили, после чего играть сложно. Но мы справились. Верили до конца. Я никогда не играл в таком стрессе. Мы заслуживали пройти в четвертьфинал. Модрич снова доказал, что он один из лучших, хотя и не забил пенальти в игре. Он показал характер и забил в серии.

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Мы уважаем сборную России, которая выбила из чемпионата мира Испанию. Российские футболисты доказали, что нет ничего невозможного. Они заслужили путевку в четвертьфинал. Нам понадобится немало сил и удачи, чтобы пройти эту команду", – цитирует Ловрен AFP.