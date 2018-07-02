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Ловрен: Модрич снова доказал, что он один из лучших

09:21 43 Читати українською
Ловрен: Модрич снова доказал, что он один из лучших
Деян Ловрен / фото: ФИФА

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен остался доволен игрой команды в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Дании.

"Это был очень сложный матч. Мы очень быстро пропустили, после чего играть сложно. Но мы справились. Верили до конца. Я никогда не играл в таком стрессе. Мы заслуживали пройти в четвертьфинал. Модрич снова доказал, что он один из лучших, хотя и не забил пенальти в игре. Он показал характер и забил в серии.

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Мы уважаем сборную России, которая выбила из чемпионата мира Испанию. Российские футболисты доказали, что нет ничего невозможного. Они заслужили путевку в четвертьфинал. Нам понадобится немало сил и удачи, чтобы пройти эту команду", – цитирует Ловрен AFP.

ЧМ 20181/8 финала

Хорватия - Дания: Воскресенье 01 июля 2018

Хорватия
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 2 )
Дания
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