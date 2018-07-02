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Ловрен: Модріч знову довів, що він один з найкращих

09:21 559 Читать на русском
Ловрен: Модріч знову довів, що він один з найкращих
Деян Ловрен / фото: ФІФА

Захисник збірної Хорватії Деян Ловрен залишився задоволений грою команди в матчі 1/8 фіналу ЧС-2018 проти Данії.

"Це був дуже складний матч. Ми дуже швидко пропустили, після чого грати складно. Але ми впоралися. Вірили до кінця. Я ніколи не грав в такому стресі. Ми заслуговували пройти до чвертьфіналу. Модріч знову довів, що він один з найкращих, хоча і не забив пенальті у грі. Він показав характер і забив його в серії.

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Ми поважаємо збірну Росії, яка вибила з чемпіонату світу Іспанію. Російські футболісти довели, що немає нічого неможливого. Вони заслужили путівку в чвертьфінал. Нам знадобиться чимало сил і удачі, щоб пройти цю команду", – цитує Ловрена AFP.

ЧС 20181/8 фіналу

Хорватія - Данія: Неділя 01 липня 2018

Хорватія
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 2 )
Данія
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ЧС 2018 Хорватія Хорватія Деян Ловрен Деян Ловрен Хорватія - Данія
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