Ловрен: Люди должны признать, что я один из лучших защитников в мире

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен прокомментировал победу своей сборной над Англией в полуфинале ЧМ-2018.

"Это особый момент для нас. Люди говорили, что у меня не лучший сезон, но я не согласен с этим. Мы с Ливерпулем вышли в финал Лиги Чемпионов, теперь Хорватия будет играть в финальном матче Мундиаля. Люди должны признать, что я один из лучших защитников в мире.

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Во втором тайме мы сыграли лучше, чем в первом. Нам удавалось больше контролировать мяч, мы создали больше моментов.

Во время дополнительного времени мы показали, что даже с усталостью мы можем играть свой футбол. Выход в финал – исторический момент, мы не забудем этого никогда. Мы сделаем все, чтобы победить в воскресенье.

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Модрич - лучший полузащитник в мире, если мы выиграем чемпионат мира, он должен получить "Золотой мяч", – цитирует Ловрен beIN Sports.

Напомним, сборная Хорватии победила в овертайме Англию и вышла в финал ЧМ-2018.

Финальный матч Мундипалю, где встретятся сборные Франции и Хорватии, состоится 15 июля в Москве.