Ловрен: Люди повинні визнати, що я один з найкращих захисників у світі

Захисник збірної Хорватії Деян Ловрен прокоментував перемогу своєї збірної над Англією у півфіналі ЧС-2018.

"Це особливий момент для нас. Люди говорили, що у мене не найкращий сезон, проте я не згоден з цим. Ми з ЛІверпулем вийшли у фінал Ліги Чемпіонів, тепер Хорватія буде грати у фінальному матчі Мундіалю. Люди повинні визнати, що я один з найкращих захисників у світі.

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У другому таймі ми зіграли краще, ніж в першому. Нам вдавалось більше контролювати м'яч, ми створили більше моментів.

Під час додаткового часу ми показали, що навіть з втомою ми можемо гратиу свій футбол. Вихід у фінал – історичний момент, ми не забудемо цього ніколи. Ми зробимо все, щоб перемогти у неділю.

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Модріч – найкращий півзахисник у світі, якщо ми виграємо чемпіонат світу, він повинен отримати "Золотий м'яч", – цитує Ловрена beIN Sports.

Нагадаємо, збірна Хорватії перемогла в овертаймі Англію та вийшла у фінал ЧС-2018.

Фінальний матч Мундіпалю, де зустрінуться збірні Франції та Хорватії, відбудеться 15 липня у Москві.