ЧМ-2018: Модрич раскритиковал английские СМИ

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич заявил, что английские СМИ недооценивали его команду.

"Мы ответили на критику, особенно английских журналистов, экспертов с телевидения, ведь они недооценивали Хорватию и сделали большую ошибку.

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Мы слышали эти слова и сказали сами себе: "Хорошо, посмотрим, кто сегодня будет лучшим".

И как я говорил, они должны быть более скромными и уважать соперника. Но мы снова показали, что мы не устали, мы доминировали физически, ментально, во всех аспектах игры", – цитирует Модрича Evening Standard.

Напомним, Хорватия переиграла Англию в полуфинальном матче ЧМ-2018 и впервые в истории вышла в финал Мундиаля. Соперником "клетчатых" будет Франция.