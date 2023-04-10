Продолжение серии Малиновского в видеообзоре матча Лорьян – Марсель
10 апреля 08:29 - Читати українською
Лорьян расписал ничью с Марселем (0:0) в 30-м туре Лиги 1. Смотрите видеообзор самых интересных моментов на Футбол 24.
Команды обменивались моментами на протяжении всего поединка, но более 20 ударов на двоих ничем не завершились – либо спасали киперы, либо мимо ворот летел мяч.
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Руслан Малиновский начал игру в запасе, но вышел на 81-й минуте и наработал на желтую. В общей сложности украинец уже 9 подряд поединков за Марсель не может отличиться результативными действиями.
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