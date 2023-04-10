Лорьян расписал ничью с Марселем (0:0) в 30-м туре Лиги 1. Смотрите видеообзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Команды обменивались моментами на протяжении всего поединка, но более 20 ударов на двоих ничем не завершились – либо спасали киперы, либо мимо ворот летел мяч.

Марсель потерял очки с середняком Лиги 1 – жалкая игра, тревожный сигнал и крошки для Малиновского