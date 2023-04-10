Лор'ян розписав нічию з Марселем (0:0) у 30-му турі Ліги 1. Дивіться відеоогляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Команди обмінювались моментами протягом усього поєдинку, але понад 20 ударів на двох нічим не завершились – або рятували кіпери, або повз ворота летів м'яч.

Марсель втратив очки з середняком Ліги 1 – жалюгідна гра, тривожний сигнал і крихти для Маліновського

Руслан Маліновський розпочав гру у запасі, але вийшов на 81 хвилині й напрацював на жовту. Загалом українець вже 9 поспіль поєдинків за Марсель не може відзначитись результативними діями.