Льорис: Финал ЧМ-2018 – мой самый главный матч в жизни

Голкипер сборной Франции Уго Льорис поделился переживаниями перед матчем финала чемпионата мира-2018 против Хорватии.

"Прекрасно знаем соперника: они имеют хорошие физические данные и волю к победе. Кроме того, хорваты показали, что обладают хорошим заделом. В этой команде есть что-то особенное. Могу сказать, что у них собралось замечательное поколение. Они сыграли три матча по 120 минут – это говорит о многом.

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Наша команда спокойная, мы не чувствуем никакого давления. С самого начала турнира я отдаю себе отчет в том, какой путь мы прошли. Мы приняли все вызовы и завтра постараемся выйти на поле в лучшей форме. Нас ждет особенный матч, главный матч в жизни.

Для меня огромная честь играть на ЧМ и представлять эту страну. Нам нравится турнир. Мы должны завершить его на высокой ноте", – цитирует Льориса издание championat.

Напомним, финал чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Хорватии состоится 15 июля, начало в 18:00.

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