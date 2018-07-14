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Льоріс: Фінал ЧС-2018 – мій найголовніший матч у житті

18:40 165 Читать на русском
Льоріс: Фінал ЧС-2018 – мій найголовніший матч у житті
Уго Льоріс / Фото L'ÉQUIPE

Голкіпер збірної Франції Уго Льоріс поділився переживаннями перед матчем фіналу чемпіонату світу-2018 проти Хорватії.

"Прекрасно знаємо суперника: вони мають гарні фізичні дані і волю до перемоги. Крім того, хорвати показали, що володіють хорошим доробком. У цій команді є щось особливе. Можу сказати, що у них зібралося чудове покоління. Вони зіграли три матчі по 120 хвилин – це говорить багато про що.

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Наша команда спокійна, ми не відчуваємо ніякого тиску. З самого початку турніру я віддаю собі звіт в тому, який шлях ми пройшли. Ми прийняли всі виклики і завтра постараємося вийти на поле в кращій формі. Нас чекає особливий матч, головний матч у житті.

Для мене величезна честь грати на ЧС і представляти цю країну. Нам подобається турнір. Ми повинні завершити його на високій ноті", – цитує Льоріса видання championat.

Нагадаємо, фінал чемпіонату світу-2018 між збірними Франції та Хорватії відбудеться 15 липня, початок о 18:00.

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ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
до матчу
21
год
:
51
хв
Хорватія
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ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Франція - Хорватія Франція Франція Фінал ЧС 2018 - новини чемпіонату світу з футболу 2018 Уго Льоріс Уго Льоріс
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