Дешам: Три важнейших слова перед финалом ЧМ: спокойствие, сосредоточенность и уверенность

Наставник сборной Франции Дидье Дешам рассказал о подготовке своей команды к финалу ЧМ-2018, также выделил молодого нападающего Килиана Мбаппе.

"Играть в финале – уже привилегия и удовольствие. Нет ничего лучше и красивее, чем финал чемпионата мира. Мы сделаем все необходимое, чтобы подготовиться к нему. Три важнейших слова на сегодня: спокойствие, сосредоточенность и уверенность.

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Мбаппе? Килиан – молодой игрок с огромным талантом, он показывал это и раньше и продемонстрировал на ЧМ. Я не поддерживаю с ним особых отношений. Стараюсь чаще говорить со всеми игроками. Он работает одинаково со всеми. Но я всегда уделяю особое внимание молодежи. Мбаппе внимательно меня слушает и знает, чего хочет. Турнир позволит ему расти", – цитирует Дешама издание Sport24.

Напомним, финал чемпионата между сборными Франции и Хорватии состоится 15 июля, начало в 18:00.

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