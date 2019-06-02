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Льорис – о проигранном финале Лиги чемпионов: Неизвестно, когда снова будет такой шанс

12:20 26 Читати українською
Льорис – о проигранном финале Лиги чемпионов: Неизвестно, когда снова будет такой шанс
Уго Льорис / Reuters

Голкипер лондонского Тоттенхэма Уго Льорис прокомментировал поражение от Ливерпуля (0:2) в финале Лиги чемпионов.

 
Мохамед Салах 2’
Дивок Ориджи 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дивок Ориджи

"Мы могли сыграть лучше в плане командного футбола, хотя все же было не просто начинать сразу с пропущенного гола. Это было больно. А так, никогда не знаешь, когда тебе выпадет следующая возможность.

Тоттенхэм – Ливерпуль – 0:2 – видео голов и обзор матча

Мы очень хорошо выступили в Лиге чемпионов в этом сезоне. Результат этого сезона – большой шаг вперед для нашего клуба. Столь быстрый гол предоставил сопернику большую уверенность. Это точно. Все сводится к тому, чтобы уметь управлять игрой в ключевые моменты. Мы оставались сильными, но так и не подобрали нужных ключей", – цитирует Льориса официальный сайт УЕФА.

Отметим, что Ливерпуль одолел Тоттенхэм благодаря голам в дебюте и под занавес поединка. Мохамед Салах открыл счет с сомнительного пенальти, ставшим самым быстрым в истории Лиги чемпионов. В дальнейшем мерсисайдцы отдали инициативу и сумели повторить достижение Интера эпохи Моуринью, завоевав кубок ЛЧ при худшем владении мячом. Второй мяч в активе Дивока Ориджи, забившего на 87-й минуте.

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