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Льоріс – про програний фінал Ліги чемпіонів: Невідомо, коли знову буде такий шанс

12:20 102 Читать на русском
Льоріс – про програний фінал Ліги чемпіонів: Невідомо, коли знову буде такий шанс
Уго Льоріс / Reuters

Голкіпер лондонського Тоттенхема Уго Льоріс прокоментував поразку від Ліверпуля (0:2) у фіналі Ліги чемпіонів.

 
Мохамед Салах 2’
Дівок Оріджі 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дівок Оріджі

"Ми могли зіграти краще в плані командного футболу, хоча все ж було непросто починати відразу з пропущеного гола. Це було боляче. А так, ніколи не знаєш, коли тобі випаде наступна нагода.

Тоттенхем – Ліверпуль – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Ми дуже добре виступили в Лізі чемпіонів у цьому сезоні. Результат цього сезону – великий крок вперед для нашого клубу. Настільки швидкий гол надав супернику велику впевненість. Це точно. Усе зводиться до того, щоб уміти керувати грою у ключові моменти. Ми залишались сильними, та так і не підібрали потрібних ключів", – цитує Льоріса офіційний сайт УЄФА.

Відзначимо, що Ліверпуль здолав Тоттенхем завдяки голам у дебюті та під завісу поєдинку. Мохамед Салах відкрив рахунок із сумнівного пенальті, що став найшвидшим в історії Ліги чемпіонів. Надалі мерсисайдці віддали ініціативу та зуміли повторити досягнення Інтера епохи Моурінью, здобувши кубок ЛЧ при гіршому володінні м'ячем. Другий м'яч в активі Дівока Оріджі, який забив на 87-й хвилині.

Тоттенхем – Ліверпуль: найкращі миттєвості довгоочікуваного тріумфу Клоппа

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Почеттіно поділився емоціями після поразки у фіналі Ліги чемпіонів від Ліверпуля
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Теги
Ліга чемпіонів Тоттенхем - Ліверпуль Уго Льоріс Уго Льоріс Тоттенхем Тоттенхем
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