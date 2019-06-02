Льоріс – про програний фінал Ліги чемпіонів: Невідомо, коли знову буде такий шанс

Голкіпер лондонського Тоттенхема Уго Льоріс прокоментував поразку від Ліверпуля (0:2) у фіналі Ліги чемпіонів.

"Ми могли зіграти краще в плані командного футболу, хоча все ж було непросто починати відразу з пропущеного гола. Це було боляче. А так, ніколи не знаєш, коли тобі випаде наступна нагода.

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Ми дуже добре виступили в Лізі чемпіонів у цьому сезоні. Результат цього сезону – великий крок вперед для нашого клубу. Настільки швидкий гол надав супернику велику впевненість. Це точно. Усе зводиться до того, щоб уміти керувати грою у ключові моменти. Ми залишались сильними, та так і не підібрали потрібних ключів", – цитує Льоріса офіційний сайт УЄФА.

Відзначимо, що Ліверпуль здолав Тоттенхем завдяки голам у дебюті та під завісу поєдинку. Мохамед Салах відкрив рахунок із сумнівного пенальті, що став найшвидшим в історії Ліги чемпіонів. Надалі мерсисайдці віддали ініціативу та зуміли повторити досягнення Інтера епохи Моурінью, здобувши кубок ЛЧ при гіршому володінні м'ячем. Другий м'яч в активі Дівока Оріджі, який забив на 87-й хвилині.

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