Лопетеги не против заменить Сарри в Челси

Бывший тренер Реала Хулен Лопетеги не теряет надежды перебраться на Туманный Альбион.

Хулен Лопетеги хочет попробовать свои силы в АПЛ, в частности, испанец не прочь трудоустроиться в Челси, сообщает The Times.

Сарри готов немедленно покинуть Челси

По информации издания, недавно Лопетеги посещал Англию, где встречался с боссами лондонского клуба, чтобы обсудить возможность занять тренерское кресло "синих".

Сообщается, что Челси – не единственный английский клуб, с которым контактировал специалист.

Напомним, Лопетеги был уволен с поста наставника Реала через 4 месяца после назначения. Причина – неудовлетворительные результаты команды.

Зідан, Моурінью, Конте та ще 7 "феніксів", перероджених з попелу: топ-10 тренерів, які засяяли після гучних провалів