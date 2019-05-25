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Лопетеги не против заменить Сарри в Челси

25 мая 16:13 61 Читати українською
Лопетеги не против заменить Сарри в Челси
Хулен Лопетеги / Фото Marca

Бывший тренер Реала Хулен Лопетеги не теряет надежды перебраться на Туманный Альбион.

Хулен Лопетеги хочет попробовать свои силы в АПЛ, в частности, испанец не прочь трудоустроиться в Челси, сообщает The Times.

Сарри готов немедленно покинуть Челси

По информации издания, недавно Лопетеги посещал Англию, где встречался с боссами лондонского клуба, чтобы обсудить возможность занять тренерское кресло "синих".

Сообщается, что Челси – не единственный английский клуб, с которым контактировал специалист.

Напомним, Лопетеги был уволен с поста наставника Реала через 4 месяца после назначения. Причина – неудовлетворительные результаты команды.

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