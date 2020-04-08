"Это не какая-то неприязнь, а вспышка эмоций": легенда Динамо – о драках в команде

Экс-хавбек Динамо и сборной Украины Василий Кардаш объяснил, почему между игроками одной команды иногда происходят конфликты и споры.

"У старшего поколения в памяти драка Цвейбы и Юрана, у младшего – Алиева с Родриго... Здесь ничего удивительного – когда ты 25 дней в неделю на базе, делаешь одно и то же, видишь одних и тех же людей.

Карпаты меня продали, чтобы поддержать финансовое положение, – экс-игрок сборной Украины

Поэтому схватки – это не из-за какой-то неприязни, а одномоментная вспышка эмоций. На следующую тренировку приходишь или на бильярд с картами – пожмешь руку и нет вопросов", – цитирует Кардаша официальный сайт киевского клуба.

Напомним, Василий начал профессиональную карьеру футболиста в львовских Карпатах в 1990 году. После вояжа в израильский Маккаби вернулся в Украину в Черноморец, откуда в 1996 году перешел в киевское Динамо, с которым и достиг наибольших успехов. Также успел поиграть в киевском Арсенале и Закарпатье.

Їх сформував Лобановський: зірки Динамо кінця 90-х, які стали тренерами