В рамках 8-го тура чемпионата Украины ЛНЗ впервые в своей истории принимает Динамо. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию игры ищите в этой новости на "Футбол 24".

Поединок между ЛНЗ и Динамо стартовал в 13:00 на Центральном стадионе Черкасс. Обеим командам есть за что бороться: черкасцам после смены тренера и первой исторической победы в УПЛ следует наверстывать упущенное, а динамовцам, которые больше не отвлекаются на еврокубки, надо возвращать свой авторитет (у киевлян три матча в запасе и в случае стопроцентного результата они имеют шанс возглавить турнирную таблицу).

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Где смотреть ЛНЗ – Динамо? Поединок в прямом эфире транслируют сразу на нескольких платформах стримингового телевидения – MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ, Volia TV, OmegaTV, Sweet.tv и Vodafone TV.

Стартовые составы:

ЛНЗ:

Пеньков – Муравский, Лопирёнок, Селин – Стасюк, Калюжный, Олейник, Норенков – Наумец, Хобленко, Пасич.

Динамо:

Бущан – Караваев, Попов, Биловар, Дубинчак – Бражко, Андриевский – Ярмоленко, Буяльский, Диалло – Ванат.

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