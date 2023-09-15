Поєдинок між ЛНЗ та Динамо відбудеться не в заплановану дату.

Поєдинок 8-го туру УПЛ між ЛНЗ та Динамо буде проведений 23 вересня, повідомляє Telegram-канал черкаського клубу.

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Гра розпочнеться о 13:00. Попередня дата була 24 вересня, а про причини перенесення не повідомляється.

Зауважимо, що ЛНЗ наразі передостанній з 4 очками після 6 матчів. Динамо не набагато вище – 10 місце та 6 пунктів, але лише 3 зіграних поєдинки.

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