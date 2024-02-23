Вот мы и дождались возвращения родненькой УПЛ. Чемпионат возобновляется воистину по-украински – черкасский ЛНЗ свой домашний матч проведет в Ковалёвке, новый телепул всё равно остается неполным, а руководство UPL.TV договорилось не со всеми платформами для трансляций. Можно не сомневаться, что это только начало приколов.

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Хотя на самом деле ситуация +/- нормальная. На слайдах проект UPL.TV выглядел достаточно грамотно, да и с трансляциями проблемы преувеличены – по сути, согласие не дал только MEGOGO, а все остальные ОТТ с ютубом уже сегодня начнут со студии в 14:15. На всех матчах тура будет VAR, и даже болельщиков возвращают на стадионы.

А что же с футболом? Здесь тоже интересно. ЛНЗ превзошел все клубы УПЛ по количеству зимних новичков. "Насінневий завод" и осенью имел очень хороший состав, которого хватало для борьбы за топ-8, а теперь в команде ещё и легионеры появились. В частности, в Украину вернулся Оливье Тилль – люксембургская "десятка", которая до полномасштабки разрывала в Ворскле, присоединилась к лагерю черкасцев.

Сразу в основном составе появились два новых центрхава – косовар Яшари и израильтянин Бар. Центр обороны усилили косоваром Салиху, а Хобленко будет конкурировать за позицию форварда с камерунцем Бессалой. Первая тройка наигрывалась в основе, а остальным надо доказать право на старт.

Трудно оценить уровень данных новичков, но клуб имеет современно образованных скаутов. На украинском рынке они тоже поработали – вратарскую позицию усилили Кучеренком, а с СК Днепр-1 на левый фланг обороны пришел Каплиенко. Словом, подписания интересные, но истинное качество покажут только официальные поединки.

Чистка состава тоже была масштабной. Свободными агентами команду покинули Савин, Лопыренок, Хамелюк, Селин и Банада. Нича и Копыла арендовали в "дружественный клуб" – Викторию. Завершилась аренда Калюжного. Наиболее серьезными выглядят потери Банады и Калюжного, однако первый почти не играл, а на позицию второго нашли замену.

Кривбасс также провел серьезную зимнюю работу. Клуб готовится удержать свое лидерство или хотя бы место в топ-3, поэтому для начала приложил усилия для сохранения активов – Бескоровайный, Стецков, Илич и Бизимана остались в Кривом Роге, а на Дибанго еще и поставили заоблачный для УПЛ ценник. Команду покинули только Гончарук, Семотюк, Устименко и Хобленко которые не были игроками основного ростера.

В отличие от Динамо или Шахтера, лидер УПЛ не бросался в крайности – без новичков Юрий Вернидуб не остался, но и деньгами руководство не разбрасывалось. Усиление было точечным. Наиболее громким стал приход 23-летнего центрхава Твердохлиба, за которого заплатили от 200 до 300 тысяч евро. Кроме того, вернулся Микитишин, который может сыграть на обоих флангах и в центре нападения.

Правый фулбек Бандейра пока не вытеснил Понедельника из основы, а о центрбеке Сантини еще ничего не известно – его арендовали недавно, усилив глубину состава. Также восстановился от повреждения и наигрывался форвард Принс-Аду, который будет поджимать Кожушко на позиции ЦФ. Аналогичная история с Сосой и Задеракой на левом фланге.

Юрий Вернидуб вводил новичков в состав постепенно, а часть новых фамилий находится в клубе давно. Костяк команды остается таким же, как и осенью. Кривбасс ставит на стабильность – что и неудивительно. Посмотрим, сработает ли это.

Кадровая ситуация

Травмированные: Стасюк (под вопросом) – Якимец

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч ЛНЗ – Кривбасс

ЛНЗ: Кучеренко – Стасюк, Муравский, Салиху, Норенков – Бойко, Яшари, Бар – Наумец, Хобленко, Пасич

Кривбасс: Клищук – Понедельник, Бескоровайный, Стецков, Дибанго – Илич, Бизимана – Кузык, Твердохлеб, Задерака – Кожушко

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Не будем говорить, что матч обещает быть интересным. Пустые трибуны, тренеры-прагматики с прямолинейным футболом, старт сезона на украинских газонах – это всегда больно. Интереснее просто понять, какими к весне подходят ЛНЗ и Кривбасс.

Тем не менее, мы поставим на то, что команды пробьют тотал 2,5. Черкасцы на сборах только однажды сыграли без забитых голов – как и Кривбасс, который устроил несколько разгромов. Кадровый потенциал для результативной встречи есть у обоих коллективов.

Очевидно, что фаворитами остаются подопечные Юрия Вернидуба. По кадровому потенциалу его команда мощнее, а место на вершине УПЛ заставляет ставить именно на победу криворожан.

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