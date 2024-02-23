Ось ми й дочекались повернення рідненької УПЛ. Чемпіонат відновлюється воістину по-українськи – черкаський ЛНЗ свій домашній матч проведе у Ковалівці, новий телепул все одно залишається неповним, а керівництво UPL.TV домовилось не з усіма платформами для трансляцій. Можна не сумніватись, що це лишень початок приколів.

"Ми не хотіли би брати жодної копійки у клубів": що таке УПЛ ТБ і як наш футбол донести аж до США та Канади

Хоча насправді ситуація +/- нормальна. На слайдах проект UPL.TV виглядав досить грамотно, та і з трансляціями проблеми перебільшені – по суті, згоду не дав тільки MEGOGO, а всі інші ОТТ з ютубом вже сьогодні почнуть зі студії о 14:15. На усіх матчах туру буде VAR, і навіть вболівальників повертають на стадіони.

А що ж з футболом? Тут теж цікаво. ЛНЗ перевершив усі клуби УПЛ за кількістю зимових новачків. "Насінневий завод" і восени мав дуже хороший склад, якого вистачало для боротьби за топ-8, а тепер у команді ще й легіонери з'явились. Зокрема, в Україну повернувся Олів'є Тілль – люксембурзька "десятка", яка до повномасштабки розривала у Ворсклі, приєдналася до табору черкасців.

Одразу в основному складі з'явились два нових центрхави – косовар Яшарі та ізраїльтянин Бар. Центр оборони посилили косоваром Саліху, а Хобленко конкуруватиме за позицію форварда з камерунцем Бессалою. Перша трійка награвалася в основі, а іншим треба довести право на старт.

Важко оцінити рівень даних новачків, але клуб має сучасно освічених скаутів. На українському ринку вони теж попрацювали – воротарську позицію посилили Кучеренком, а з СК Дніпро-1 на лівий фланг оборони прийшов Каплієнко. Словом, підписання цікаві, але істинну якість покажуть тільки офіційні поєдинки.

Чистка складу теж була масштабною. Вільними агентами команду покинули Савін, Лопирьонок, Хамелюк, Селін і Банада. Нича й Копила орендували в "дружній клуб" – Вікторію. Завершилась оренда Калюжного. Найбільш серйозними виглядають втрати Банади й Калюжного, однак перший майже не грав, а на позицію другого знайшли заміну.

Кривбас також провів серйозну зимову роботу. Клуб готується втримати своє лідерство чи хоча б місце у топ-3, тож для початку доклав зусиль для збереження активів – Бескоровайний, Стецьков, Іліч і Бізімана залишились у Кривому Розі, а на Дібанго ще й поставили захмарний для УПЛ цінник. Команду покинули тільки Гончарук, Семотюк, Устименко й Хобленко які не були гравцями основного ростеру.

На відміну від Динамо чи Шахтаря, лідер УПЛ не кидався у крайнощі – без новачків Юрій Вернидуб не залишився, але й грошима керівництво не розкидувалось. Підсилення було точковим. Найбільш гучним став прихід 23-річного центрхава Твердохліба, за якого заплатили від 200 до 300 тисяч євро. Крім того, повернувся Микитишин, який може зіграти на обох флангах та у центрі нападу.

Правий фулбек Бандейра поки не витиснув Понєдєльніка з основи, а про центрбека Сантіні ще нічого не відомо – його орендували нещодавно, посиливши глибину складу. Також відновився від пошкодження й награвався форвард Прінс-Аду, який підтискатиме Кожушка на позиції ЦФ. Аналогічна історія з Сосою та Задеракою на лівому фланзі.

Юрій Вернидуб вводив новачків у склад поступово, а частина нових прізвищ перебуває в клубі давно. Кістяк команди залишається таким же, як і восени. Кривбас ставить на стабільність – що й не дивно. Подивимось, чи спрацює.

Кадрова ситуація

Травмовані: Стасюк (під питанням) – Якімець

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч ЛНЗ – Кривбас

ЛНЗ: Кучеренко – Стасюк, Муравський, Саліху, Норенков – Бойко, Яшарі, Бар – Наумець, Хобленко, Пасіч

Кривбас: Кліщук – Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго – Іліч, Бізімана – Кузик, Твердохліб, Задерака – Кожушко

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Не будемо говорити, що матч обіцяє бути цікавим. Порожні трибуни, тренери-прагматики з прямолінійним футболом, старт сезону на українських газонах – це завжди боляче. Цікавіше просто зрозуміти, якими до весни підходять ЛНЗ і Кривбас.

Тим не менш, ми поставимо на те, що команди проб'ють тотал 2,5. Черкасці на зборах лишень одного разу зіграли без забитих голів – як і Кривбас, який влаштував декілька розгромів. Кадровий потенціал для результативної зустрічі є в обох колективів.

Очевидно, що фаворитами залишаються підопічні Юрія Вернидуба. За кадровим потенціалом його команда потужніша, а місце на вершині УПЛ змушує ставити саме на перемогу криворіжців.

"Смажили шашлики, чи то щурів": динамівець замість антигероя Шахтаря, ще 20 млн для Судакова – Україна без єврокубків