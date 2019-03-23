Люксембург – Україна: "синьо-жовті" прибули на матч відбору до Євро-2020

Делегація "синьо-жовтих" прилетіла у Люксембург на матч відбору до Євро-2020 проти місцевої збірної.

Літак з делегацією "синьо-жовтих" о 20:45 приземлився на летовищі у Люксембурзі, повідомляє кореспондент Футбол 24 з місця подій.

Наша національна команда буде готуватися до поєдинку відбору Євро-2020 проти місцевої збірної, який відбудеться у понеділок, 25 березня.

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Зазначимо, що підопічні Андрія Шевченка вчора зіграли в нульову нічию з Португалією у стартовому матчі відбіркового турніру Євро-2020. На завтра запланована традиційна передматчева прес-конференція головного тренера українців та тренування "синьо-жовтих".