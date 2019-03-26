Люксембург – Україна: післяматчева прес-конференція Хольца

Головний тренер збірної Люксембургу Люк Хольц прокоментував поразку своєї команди від України у кваліфікації до Євро-2020.

"Дуже прикро, що ми пропустили на останніх хвилинах. Наш футболіст зіграв у м'яч, фолу не було. Україна входить у 12 найкращих збірних Європи на даний момент, якщо судити по Лізі Націй.

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З огляду на це, ми зіграли дуже добре як в атаці, так і в обороні. Команда Люксембургу піднялась на три сходинки вгору по своїй грі. Мені сподобалась ефективність нашої команди. Ми мали багато шансів забити вдруге.

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Нам треба бути більш спокійними. Але якщо порівнювати з гравцями Шахтаря та Динамо, які грають регулярно у Лізі чемпіонів, ми ще не навчились приймати правильні рішення. Наші гравці грають в 3-4 лізі, але загалом мені сподобалось, як діяв Люксембург", – сказав Хольц на післяматчевій прес-конференції.