Люксембург – Україна: підопічні Шевченка провели тренування напередодні матчу відбору на Євро-2020

Збірна України активно готується до важливого двобою на шляху до Євро-2020.

Національна команда України провела вечірнє тренування напередодні 2-го матчу відбору до Євро-2020 проти Люксембурга.

Люксембург – Україна: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка

До поєдинку готувались усі гравці, окрім нападника Кайсеріспора Артема Кравця та хавбека Шахтаря Марлоса, які напередодні зазнали травм та покинули розташування "жовто-синіх".

Зустріч із Люксембургом відбудеться 25 березня, початок о 21:45.

Нагадаємо, в першому матчі відбору на Євро-2020 підопічні Андрія Шевченка розписали мирову з португальцями (0:0).

Пятов проти Матриці, Vamos Cossacos і захоплення вітчизняним катеначчо: реакція соцмереж на нічию України з Португалією

Фото Денис Руденко