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Люксембург – Україна: підопічні Шевченка провели тренування напередодні матчу відбору на Євро-2020

21:09 773 Читать на русском
Люксембург – Україна: підопічні Шевченка провели тренування напередодні матчу відбору на Євро-2020
Тренування збірної України / Фото Денис Руденко

Збірна України активно готується до важливого двобою на шляху до Євро-2020.

 

Національна команда України провела вечірнє тренування напередодні 2-го матчу відбору до Євро-2020 проти Люксембурга.

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До поєдинку готувались усі гравці, окрім нападника Кайсеріспора Артема Кравця та хавбека Шахтаря Марлоса, які напередодні зазнали травм та покинули розташування "жовто-синіх".

Зустріч із Люксембургом відбудеться 25 березня, початок о 21:45.

Нагадаємо, в першому матчі відбору на Євро-2020 підопічні Андрія Шевченка розписали мирову з португальцями (0:0).

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Фото Денис Руденко

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Євро-2020 Відеоновини Україна Україна Люксембург - Україна Марлос Марлос Андрій Шевченко Андрій Шевченко Артем Кравець Артем Кравець
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