"Ми із сім'єю вже пів року живемо у Барселоні, зараз я не хочу знову переїжджати. І так, навіть якби я знову став запасним, я все ще міг би бути корисним цій команді", — цитує де Йонга Voetbalzone.

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Барселона влітку орендувала 31-річного форварда у Севільї, угода з ним розрахована на рік. У нинішньому сезоні Люк провів 15 матчів, в яких відзначився 4-ма голами.

За чутками, у послугах де Йонга зацікавлені Кадіс та Фенербахче.

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