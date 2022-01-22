Люк де Йонг відмовляється покидати Барселону – форварда не лякає роль запасного
14:15 - Читать на русском
Нападник Барселони Люк де Йонг задоволений у столиці Каталонії.
"Ми із сім'єю вже пів року живемо у Барселоні, зараз я не хочу знову переїжджати. І так, навіть якби я знову став запасним, я все ще міг би бути корисним цій команді", — цитує де Йонга Voetbalzone.
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Барселона влітку орендувала 31-річного форварда у Севільї, угода з ним розрахована на рік. У нинішньому сезоні Люк провів 15 матчів, в яких відзначився 4-ма голами.
За чутками, у послугах де Йонга зацікавлені Кадіс та Фенербахче.
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