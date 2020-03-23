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"Люди тачками возили туалетную бумагу": Левченко – о гуманитарном кризисе в Нидерландах

10:42 51 Читати українською
"Люди тачками возили туалетную бумагу": Левченко – о гуманитарном кризисе в Нидерландах
Евгений Левченко / Фото из открытых источников

Бывший игрок сборной Украины и ряда клубов Эредивизи Евгений Левченко отметил страх перед угрозой коронавируса у жителей Нидерландов.

"Ограничений ввели очень много, но как только погода улучшилась, все люди выбежали на улицу. Это совершенно неправильно, и многие футболисты начали сегодня призывать людей сидеть дома, чтобы пандемия обошла Нидерланды.

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Несколько дней назад я видел, как люди тачками возили туалетную бумагу. Это было странно видеть, просто всю бумагу смели. Поэтому в этом вопросе Амстердаму нужна гуманитарная помощь", – подчеркнул Левченко в комментарии Великому Футболу.

Напомним, чемпионат Нидерландов, как и почти все европейские, приостановлен на неопределенный срок.

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коронавирус Нидерланды Евгений Левченко
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