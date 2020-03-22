Коронавирус добрался Барселоны – первый случай в клубе

Один из главных скаутов каталонского клуба заразился COVID-19.

Главный скаут Барселоны в Южной Америке Андре Кури заболел коронавирусом, информирует AS со ссылкой на UOL. Это первый случай заболевания в клубе.

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Сейчас он находится в Бразилии со своей женой. В обоих симптомы лихорадки и легкое недомогание, но пока нет необходимости в госпитализации, поскольку нет проблем с дыханием.

Отметим, что Кури занимался трансфером Неймара, Йерри Мины, Паулинью, Артура и ряда других латиноамериканских игроков для каталонского клуба.

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