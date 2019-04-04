Люди братьев Суркисов "слили" информацию федерациям Португалии и Люксембурга о Мораесе, – ТаТоТаке

Журналист программы ТаТоТаке Сергей Болотников сообщил, что люди братьев Суркисов прислали информацию федерациям футбола Португалии и Люксембурга о неправомерной натурализации Жуниора Мораеса.

Люди Игоря Суркиса прислали информацию о незаконной натурализации Жуниора Мораеса, сообщает журналист программы ТаТоТаке Сергей Болотников.

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Это могли сделать с целью очернить имидж действующего президента ФФУ Андрея Павелко и его команды. Также журналист связывает ситуацию с президентскими выборами и возможностью возврата власти.

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